Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 400 см3кипятка? (Плотность воды 1000 кг/м3, удельная теплота парообразования воды 2,3*106Дж/кг) Помогите плиз)
Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 400 см3кипятка? (Плотность воды 1000 кг/м3, удельная теплота парообразования воды 2,3*106Дж/кг) Помогите плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
904 КДЖ М в кг = V*плотность Q=m*L
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как будет по-английски когда мы были маленькими Мы обычно играли Слонами и другим?? игрушечными животными
Математика
Геометрия