Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 400 см3кипятка? (Плотность воды 1000 кг/м3, удельная теплота парообразования воды 2,3*106Дж/кг) Помогите плиз)

Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 400 см3кипятка? (Плотность воды 1000 кг/м3, удельная теплота парообразования воды 2,3*106Дж/кг) Помогите плиз)
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Гость:
904 КДЖ М в кг = V*плотность  Q=m*L
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