Помогите пожалуйста с математекой10. 11.

Математика
Помогите пожалуйста с математекой10. 11.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10) 480:1_8 ну ето дробом
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