Напишите заметку в газету,на тему интерестные школьные мероприятия
Русский язык
Напишите заметку в газету,на тему интерестные школьные мероприятия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Есть ли ясное представление о чем эта статья и что в ней должен найти читатель? 2. Написана ли просто и ясно? 3. Может ли каждый читатель понять то, что написано? 4. Есть ли логическая связь между предложениями и абзацами? 5. Отличается ли статья от других на эту же тему? 6. Остались ли неподкрепленные тезисы? 7. Есть ли рассуждения не в тему? 8. Есть ли слишком очевидные тезисы? 9. Представляет ли статья что-то известное или что-то новое? 10. Можно ли усилить ее другим способом?
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