Как и почему менялось хозяйства человека?

Гость: Гость:

Потому что появилась в годах до нашей эры не равенство(то есть:кто-то был богаче,у кого-то было больше скота или изделий и тд.) и людям хотелось стать лучше других и они начали брать не 1 ремесло а сразу несколько что бы получать больше заработка.