Как и почему менялось хозяйства человека?
Окружающий мир
Как и почему менялось хозяйства человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что появилась в годах до нашей эры не равенство(то есть:кто-то был богаче,у кого-то было больше скота или изделий и тд.) и людям хотелось стать лучше других и они начали брать не 1 ремесло а сразу несколько что бы получать больше заработка.
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