Помогите.... нужно вычислить интеграл
Математика
Помогите.... нужно вычислить интеграл
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Гость:
Это мое решение. Надеюсь тебе помочь. Ну почему ты писал мне не очень видно
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