В какую степеньвозвести 1) 2; 2) 4; 3)8;

Математика
В какую степеньвозвести 1) 2; 2) 4; 3)8;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так: 1) 2³ 2) 4² 3) 8¹
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