Выращенный почему пишется а, посеянная почему пишется две увы н, испечённый почем?? пишется две буквы н. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Посеянная - Что сделать? Посеять. Две буквы НН. Если в прилагательное включает в себя глагол, отвечающий на вопрос: "что Сделать?", то пишется НН, а если на вопрос:" что Делать?", то Н. Испечённый - Что сделать? Испечь. Две буквы НН. Выращенный. В русском языке в корне -ращ- всегда пишется буква "а".