Выращенный почему пишется а, посеянная почему пишется две увы н, испечённый почем?? пишется две буквы н. Заранее спасибо!

Русский язык
Выращенный почему пишется а, посеянная почему пишется две увы н, испечённый почем?? пишется две буквы н. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посеянная - Что сделать? Посеять. Две буквы НН. Если в прилагательное включает в себя глагол, отвечающий на вопрос: "что Сделать?", то пишется НН, а если на вопрос:" что Делать?", то Н. Испечённый - Что сделать? Испечь. Две буквы НН. Выращенный. В русском языке в корне -ращ- всегда пишется буква "а".
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