25 словосочетаний на Н и НН в причастиях

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Дети рассеянны, дети взволнованны, здание не построено, непришедший ученик , раненный в руку, работа выполнена, задача решена, девочка воспитана, ошибка исправлена, гладко причесаны, тучи рассеяны, брови нахмурены, нахмуренные брови,печеная картошка, плавленый сыр, названный братом... Дальше сам.