Казак тили 4 сынып 71 бет 42 жаттығу пж
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Казак тили 4 сынып 71 бет 42 жаттығу пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елдин сəні келін. бесигинди жөнде. адам коркі шуберек.
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