Спорт во времена войны

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Вместо ушедших на фронт мужчин физкультурные организации возглавили лучшие довоенные спортсменки, неоднократные чемпионки и призеры.Физкультурники и спортсмены, не призванные в армию, самоотверженно трудились в тылу. Они ковали оружие, растили хлеб и помогали своим трудом Советской армии громить врага. Люди собирали теплые вещи и отправляли их на фронт.Физкультурные организации республики совместно с военкоматами и организациями осоавиахима обучали членов доб­ровольных спортивных обществ, физкультурников военно-прикладным упражнениям, проводили военизированные походы, занятия по стрельбе из боевого оружия, комбинированные эстафеты с элементами, дающих навыки для боевой обстановки, а именно: соревнования на воде, высадке десанта, штыковой бой, бой с оружием и без оружия. Только в период с июня по ноябрь 1941 г. в таких соревнованиях участвовало 5000 человек.Физкультурницы учились на курсах по подготовке медицинских сестер. Среди них неоднократные чемпионки, члены сборных команд М. Самойлова, Л. Панова, Тихонова и другие. Комитет по физкультуре и спорту организовал курсы для учителей физкультуры, которые освоили знания по лечебной гимнастике. В годы войны были госпитали для раненых фронтовиков. Работали в них и выпускники курсов.В годы войны резко сократилось количество городских, районных и республиканских соревнований. Однако нельзя сказать, что спортивная жизнь замерла. В соревнованиях участвовали в основном городские физкультурники и спортсмены, отдельные из которых показывали по тем временам не плохие результаты.Несмотря на всю тяжесть обрушившихся на страну событий в 1941-1945 гг., даже в годы Великой Отечественной войны в СССР жил спорт.