Ы привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сложную задачу по математике. А как ты сам заботишься о них, кому ты оказываешь по...

Литература

Ы привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сложную задачу по математике. А как ты сам заботишься о них, кому ты оказываешь посильную помощь? Какова твоя доля в семейных хлопотах?

Автор: Гость