Ы привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сложную задачу по математике. А как ты сам заботишься о них, кому ты оказываешь по...
Литература
Ы привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сложную задачу по математике. А как ты сам заботишься о них, кому ты оказываешь посильную помощь? Какова твоя доля в семейных хлопотах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маме помогать по дому
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