Два велосипедиста выехали из двух пунктов назначения друг другу. Когда первый проехал 1 километров 182 метров. второй проехал 820 метров на какое расстояние сблизились велосипеды ?
Математика
Два велосипедиста выехали из двух пунктов назначения друг другу. Когда первый проехал 1 километров 182 метров. второй проехал 820 метров на какое расстояние сблизились велосипеды ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1180+820=2000м= 2 км
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