Два велосипедиста выехали из двух пунктов назначения друг другу. Когда первый проехал 1 километров 182 метров. второй проехал 820 метров на какое расстояние сблизились велосипеды ?

Математика

Два велосипедиста выехали из двух пунктов назначения друг другу. Когда первый проехал 1 километров 182 метров. второй проехал 820 метров на какое расстояние сблизились велосипеды ?

Автор: Гость