Какие задачи состоят перед судом

Гость: Гость:

Рассмотрение уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях. Соблюдение законов. Объективность и справедливость. Борьба с преступностью. Укрепление законности. Подчинение только закону. Соблюдение прав граждан, разъяснение прав. Правильное применение законодательства.