Какие задачи состоят перед судом
Обществознание
Какие задачи состоят перед судом
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Рассмотрение уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях. Соблюдение законов. Объективность и справедливость. Борьба с преступностью. Укрепление законности. Подчинение только закону. Соблюдение прав граждан, разъяснение прав. Правильное применение законодательства.
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