Подберите и запишите однокоренные слова с корнем -вод- так чтобы они обозначали: с??азочное существо, которое живёт в воде; работника водного транспорта; человека работающего под водой. б) выделите корень
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Подберите и запишите однокоренные слова с корнем -вод- так чтобы они обозначали: с??азочное существо, которое живёт в воде; работника водного транспорта; человека работающего под водой. б) выделите корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) водяной. 2) водник.
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