Недалеко от Венеции расположено три острова Муроно, Буроно, Торчело. посетить Тор??ело можно только побывав на Муроно, Буроно. Каждый из 18 туристов посетил хотябы 1 остров. При этом 7 человек Торчело, 15 человек Муроно, 13 чел...

Гость: Гость:

Туристы, которые посетили Торчело, также посетили Муроно и Буроно, то есть всего они посетили 3 острова. Из 15 человек, посетивших Муроно, 7 были на трёх островах. Остальные 15-7 = 8 человек посетили один или 2 острова. Из 13 человек, посетивших Буроно, 7 были на трёх островах. Остальные 13-7 = 6 человек посетили один или 2 острова. 8-6 = 2 человека посетили ровно два острова.