Недалеко от Венеции расположено три острова Муроно, Буроно, Торчело. посетить Тор??ело можно только побывав на Муроно, Буроно. Каждый из 18 туристов посетил хотябы 1 остров. При этом 7 человек Торчело, 15 человек Муроно, 13 чел...
Математика
Недалеко от Венеции расположено три острова Муроно, Буроно, Торчело. посетить Тор??ело можно только побывав на Муроно, Буроно. Каждый из 18 туристов посетил хотябы 1 остров. При этом 7 человек Торчело, 15 человек Муроно, 13 человек Буроно. Сколько человек равно 2 островам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы, которые посетили Торчело, также посетили Муроно и Буроно, то есть всего они посетили 3 острова. Из 15 человек, посетивших Муроно, 7 были на трёх островах. Остальные 15-7 = 8 человек посетили один или 2 острова. Из 13 человек, посетивших Буроно, 7 были на трёх островах. Остальные 13-7 = 6 человек посетили один или 2 острова. 8-6 = 2 человека посетили ровно два острова.
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