Составь план сказки по образцу погорельский чёрная курица

Гость: Гость:

1.При житье в С.Петербурге 2.Пансион в прошлые времена 3. Волшебный забор с дырками 4.Хлопоты 5.Спасение Чернушки 6.Конопляное семечко 7.Приход курицы 8.Алёша в подземелье 9.Разговор с королём 9.В саду 10.На охоте 11.Не заслуженная похвала 12.Слава по Петербургу 13.Задание учителя 14.Потерял семечко 15.Нашёл. 16.Наставнения курицы 17.Наквзание 18.Предательство