Помогите решить пожалуйста)буква г, подробноо

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Х=10-у и подставляем в первое выражение 10-у/у+у/10-у=17/4 переносим 17/4 и подводим общий знаменатель (10-у)*4*(10-у)+4у*у-17 (10-у)*4 это числитель 4у (10-у) это знаменатель и решаем