Посолите пожалуйста!!!!нужно написать сочинение на военную тему!!!очень нужно!
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Посолите пожалуйста!!!!нужно написать сочинение на военную тему!!!очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война... Много ли мы можем узнать о ней с фото или рассказов? Конечно же все живут " сегодняшним днём", но и о прошлом не стоит забывать, так как если бы не было того или иного события, мы бы на врятли сейчас так были веселы. О героях войны все скоро начнут забывать, так как и сейчас происходят так называемые "между удобные войны".
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