Не за своё дело не берись. Какой падеж у слова дело? Именительный или Винительный?
Русский язык
Не за своё дело не берись. Какой падеж у слова дело? Именительный или Винительный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело (что?)- именительный падеж; винительный отвечает на вопросы (нет кого? нет чего?)
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