Как изменились взаимоотношения монархов и высших сословий в процессе централиза??ии?
История
Как изменились взаимоотношения монархов и высших сословий в процессе централиза??ии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да не особо и менялось ...просто в высшее добавили еще и барыг ...а так все по прежнему - ежели правитель не может загнуть, или илита решила - дескать монарх не торт - вощем результат очевиден
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