Найди в тексте имена существительные и обозначь их. не ошибись: их должно быть 9 .Морские слоны издают под водой странные звуки: это смесь бормотания,сопения и клокотание. А иногда их беседа напоминает быструю барабанную дробь....
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Найди в тексте имена существительные и обозначь их. не ошибись: их должно быть 9 .Морские слоны издают под водой странные звуки: это смесь бормотания,сопения и клокотание. А иногда их беседа напоминает быструю барабанную дробь. Какие имена существительные похожие по значению на глаголы? поставить над ними галачку. Найди имена существительные по их признакам: ср.р,в ед. ч., в р Подчеркни их.Каком заголовок более удачным:Звуки под водой или Беседа морских слонов?подчеркни выбраныи вариант.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слоны, под водой, звуки, смесь, бормотания, сопения, клокотание, беседа, дробь. Боромотания, сопения, клокотание похожи на глаголы. С.р. ед.ч. - бормотание, сопение, клокотание. Звуки под водой.
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