Найди в тексте имена существительные и обозначь их. не ошибись: их должно быть 9 .Морские слоны издают под водой странные звуки: это смесь бормотания,сопения и клокотание. А иногда их беседа напоминает быструю барабанную дробь....

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Найди в тексте имена существительные и обозначь их. не ошибись: их должно быть 9 .Морские слоны издают под водой странные звуки: это смесь бормотания,сопения и клокотание. А иногда их беседа напоминает быструю барабанную дробь. Какие имена существительные похожие по значению на глаголы? поставить над ними галачку. Найди имена существительные по их признакам: ср.р,в ед. ч., в р Подчеркни их.Каком заголовок более удачным:Звуки под водой или Беседа морских слонов?подчеркни выбраныи вариант.

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