Перепишите приведённые ниже схемы реакций, расставьте коэффициенты и укажите, к какому типу относиться каждая из реакций. (1) Al + S ---gt; Al2S3 (2) HCI ---gt; H2 + CL2 (3) Cr2O3 + Al ---gt; Al2O3 + Cr
Химия
Перепишите приведённые ниже схемы реакций, расставьте коэффициенты и укажите, к какому типу относиться каждая из реакций. (1) Al + S ---gt; Al2S3 (2) HCI ---gt; H2 + CL2 (3) Cr2O3 + Al ---gt; Al2O3 + Cr
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2Al+3S->Al2S3 присоединение 2. 2HCl->H2+Cl2 разложение 3. Cr2O3+2Al->Al2O3+2Cr замещение.
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