Перепишите приведённые ниже схемы реакций, расставьте коэффициенты и укажите, к какому типу относиться каждая из реакций. (1) Al + S ---gt; Al2S3 (2) HCI ---gt; H2 + CL2 (3) Cr2O3 + Al ---gt; Al2O3 + Cr

Химия

Перепишите приведённые ниже схемы реакций, расставьте коэффициенты и укажите, к какому типу относиться каждая из реакций. (1) Al + S ---gt; Al2S3 (2) HCI ---gt; H2 + CL2 (3) Cr2O3 + Al ---gt; Al2O3 + Cr

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