Помагите составить из трех этих слов::: тюль, расцвести, огонёк. По три предложения от одного слова
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Помагите составить из трех этих слов::: тюль, расцвести, огонёк. По три предложения от одного слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама сшила красивый тюль.Мы с бабушкой пошли в магазин штор и увидели очень узорчатый тюль.Мой папа подарил моей крёстной в квартиру расписной тюль. У бабушки в саду расцвели алые розы.Я подарил маме шикарный букет цветов со словами:,,Мама эти гвоздики расцвели именно для тебя.У меня в палисаднике расцвёл первый цветок. Вечером я шёл по улице и увидел синий огонёк.Мы с мамой решали задачу и она мне сказала:,,В твоих глазах промелькнул огонёк знаний. От мелкого уголька,до маленького огонька и до большого пожара.
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