Напешите на англиском языке 5 утвердительных предложений и 3 атрицательных
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Напешите на англиском языке 5 утвердительных предложений и 3 атрицательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I like chocolate and icecream 2.I go to school and learn these 3.I have very well breakfast 4.He has a dog and two cats 5.My pencil is a red 1.I don't get good marks 2.She hasn't a rabbit 3.He dosn't go to the beach
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