Что написать на тему моя любимая сказка колобок из 8предложений

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Что написать на тему моя любимая сказка колобок из 8предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая сказка колобок. Потому что колобок такой смешной, красивый и весёлый. Он збежал от бабушки и дедушки и его съела лиса. Это учит тому что нужно слушать взрослых, и не перечить им, и всегда прислушиваться к их мнению. Ещё колобок учит ДРУЖБЕ и одновременно ХИТРОСТИ как у колобка. Колобок хороший и стал бы моим лучшим другом!
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