Номер В пожалуйста помогите

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8- 1 1/9) ×9=62 1) 8 - 1 1/9=7 9/9 - 1 1/9= 6 8/9 6 8/9× 9= 62
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