Назовите 4 главных отличия древнерусской литературы от устного народного творчества.

Литература
Назовите 4 главных отличия древнерусской литературы от устного народного творчества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнерусская литература - это творения, созданные конкретными людьми, обычно, монахами или священниками, умевшими читать и писать. Они вели историческую хронику, основанную на конкретных, пусть и приукрашенных фактах, описывали жизнь князей или людей, близких ко двору, а самое главное, ратные подвиги.А устное народное творчество не имеет авторства, привязки к конкретному человеку, которого условно можно назвать автором. Это стихи, песни, сказки, потешки, былины, созданные в народе и передаваемые из уст в уста.

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