Предложение со словом поднимать

Русский язык
Предложение со словом поднимать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дядя любит поднимать гантели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи в каком слове имеется звук а.утка дятел,стоя,ворон,якоря,змея
Ответить
География
Какие этносы живут в европе? СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!
Ответить
Математика
Стороны триугольника равны 6см щсм 0.6см
Ответить
Английский язык
Переведите текст на странице 39 номер 21
Ответить
Қазақ тiлi
Суретшілер туралы əнгіме
Ответить