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Предложение со словом поднимать
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Предложение со словом поднимать
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Гость:
Мой дядя любит поднимать гантели
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