Какие этносы живут в европе? СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

В Европе проживает восемь народов с населением более 30 миллионов: 1.русские (ок. 90 миллионов, живущие в европейской части России) , 2.немцы (ок. 82 миллионов) , 3.французы (ок. 65 миллионов) 4.британцы (55 — 61 миллионов) 5.итальянцы (ок. 59 миллионов) 6.испанцы (ок. 46 миллионов) , 7.украинцы (ок. 46 миллионов) , 8.поляки (ок. 38 миллионов).