Какие этносы живут в европе? СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!

География
Какие этносы живут в европе? СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Европе проживает восемь народов с населением более 30 миллионов:  1.русские (ок. 90 миллионов, живущие в европейской части России) ,  2.немцы (ок. 82 миллионов) ,  3.французы (ок. 65 миллионов)  4.британцы (55 — 61 миллионов)  5.итальянцы (ок. 59 миллионов)  6.испанцы (ок. 46 миллионов) ,  7.украинцы (ок. 46 миллионов) ,  8.поляки (ок. 38 миллионов).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Стороны триугольника равны 6см щсм 0.6см
Ответить
Английский язык
Переведите текст на странице 39 номер 21
Ответить
Қазақ тiлi
Суретшілер туралы əнгіме
Ответить
Русский язык
Найдите лишнее слово в синонимическом ряду. Обоснуйте ответ. 1) писать, выводить, ??ыписывать, создавать, строчить. 2) колебание, колыхание, со...
Ответить
Русский язык
Реши орфографические задачи. Найди и подчерки две формы одного глагола. Я нёс домой кулёк конфет а тут навстречу мне сосед. Что несёшь? Кулёк конфе...
Ответить