Переведите текст на странице 39 номер 21

Английский язык
Переведите текст на странице 39 номер 21
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внимание,важный вопрос!Какой класс?Автор учебника,и можно картинку учебника если можно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Суретшілер туралы əнгіме
Ответить
Русский язык
Найдите лишнее слово в синонимическом ряду. Обоснуйте ответ. 1) писать, выводить, ??ыписывать, создавать, строчить. 2) колебание, колыхание, со...
Ответить
Русский язык
Реши орфографические задачи. Найди и подчерки две формы одного глагола. Я нёс домой кулёк конфет а тут навстречу мне сосед. Что несёшь? Кулёк конфе...
Ответить
Математика
Книга дороже тетради в 5 раз, За книгу и тетрадь заплатили 120 рублей. сколько всего ??ужно заплатить за 4 такие тетради и 2 такие книги? (ТОЛЬКО...
Ответить
История
С какой целью были созданы кондиции? В чем их суть?
Ответить