С какой целью были созданы кондиции? В чем их суть?

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КондицииКонди́ции (от лат. condicio — соглашение) — акт, иногда рассматривающийся как документконституционного содержания[1] , предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при еёвступлении на престол членами Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в 1730 г Суть документа Кондиции были составлены членами Верховного тайного совета в период с 18 по 20 января 1730 года : сразупосле смерти Петра II и до их отправки в столицу Курляндии Митаву на представление Анне Иоанновне , которую незадолго перед тем "верховники" избрали наследницей российского престола.Любопытной особенностью Кондиций является то, что документ так и остался неопубликованным«верховниками». Основная масса дворянства могла только догадываться о его содержании — до тогомомента, как кондиции были зачитаны в собрании чинов 2 февраля 1730 года . И только с этого момента всреде российского дворянства наметился очевидный раскол — приведший, в частности, к появлениюпрограмм дворянской оппозиции.[1] Кондиции, по свидетельствам современников, были лишь предварительным документом. «Верховники» непредложили собственного проекта будущего государственного устройства, но предложили составить ихсамим дворянам, которые съехались в Москву на несостоявшуюся свадьбу Петра II .Появилось семь основных проектов, причём ни один из них не предусматривал сохранения абсолютизма. Одни предлагали ограничить монарха властью парламента по английскому или шведскому образцу, другие — сделать императора выборным, как в Польше, некоторые выступали за созданиеаристократической республики. Самый популярный проект, который поддержали 364 человека, предусматривал создание «Вышнего правительства» из 21 человека и ввести выборность членов этогоправительства, сенаторов, губернаторов и президентов коллегий (в этом проекте упразднялся Верховныйтайный совет , поэтому большинство «верховников» выступили против него).[2] Дмитрий Голицын , основной автор кондиций, не сообщал прямо о том, что власть Верховного тайного советавременная, в результате многие высокопоставленные деятели, а также многие молодые низшие офицерыподумали, будто Голицын и Верховный Тайный совет хотят узурпировать власть.[1] Подобные толкованияусугублялись абсолютистской агитацией Феофана Прокоповича .Начались выступления; когда Анна Иоанновна прибыла в Москву, к ней стали прибывать дворянскиеделегации, требовавшие отмены Кондиций и возвращения к абсолютизму.Разрыв Кондиций Анной Иоанновной Анна Иоанновна разрывает кондиции. Старинная гравюраСогласно официальным источникам, 25 февраля 1730 года в Лефортовском дворце собрались императрицаАнна Иоанновна , Верховный тайный совет и дворянская делегация (около 800 человек). Было зачитанопрошение, в котором говорилось, что в Кондициях «...заключаются обстоятельства, заставляющие опасатьсявпредь для народа событий неприятных, которыми враги отечества могут воспользоваться». Тотчас послеэтого прибыла ещё одна делегация. Поначалу она принесла императрице Анне просьбу «соизволитьсобраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилий, рассмотреть и всеобстоятельства исследовать, согласно мнениям по большим голосам форму правления государственногосочинить», которую та приняла.Однако гвардейцы стали угрожать оппозиционерам смертью, и после этого было сочинено второе прошение, зачитанное Антиохом Кантемиром : «…всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейшепринять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные квашему императорскому величеству от Верховного совета и подписанные вашего величества рукою пунктыуничтожить».[2] После этих слов офицеры закричали: «Не хотим, чтоб государыне предписывались законы; она должна быть такою же самодержицею, как были все прежние государи».В четвёртом часу пополудни статский советник Маслов принёс Анне Иоанновне Кондиции и она публично ихразорвала. На следующий день он по поручению императрицы написал присягу на условиях абсолютноймонархии, которая была одобрена.[3] Почти все оппозиционеры после окончательного утверждения Анны Иоанновны на престоле былирепрессированы — только Голицын был помилован, вероятно потому что от него исходила инициативапризыва Анны на престол (правда, в 1736 году он был брошен в Шлиссельбургскую крепость зазаступничество к репрессированному зятю, где умер).