Найдите лишнее слово в синонимическом ряду. Обоснуйте ответ. 1) писать, выводить, ??ыписывать, создавать, строчить. 2) колебание, колыхание, сомнение, нерешительность, неуверенность. 3) опомниться, очнуться, образумиться, о...
Русский язык
Найдите лишнее слово в синонимическом ряду. Обоснуйте ответ. 1) писать, выводить, ??ыписывать, создавать, строчить. 2) колебание, колыхание, сомнение, нерешительность, неуверенность. 3) опомниться, очнуться, образумиться, очухаться, очувствоваться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создавать - всё остальное относится к написанию чего-либо колыхание - все остальные слова подразумевают невозможность сделать решение образумиться - всё остальное можно отнести к выходу из беспамятства Вроде так ;)
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