Стороны триугольника равны 6см щсм 0.6см

Математика
Стороны триугольника равны 6см щсм 0.6см
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15сантиметровпириметер квадрата
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