Помогите пожалуйста 1.Are there any rain forest? 2.What's the weather like in the rain forest?

Гость: Гость:

1) Есть ли в России дождевые леса? 2) Какая погода в дождевых лесах? 3) Какой высоты деревья в дождевых лесах? 4) Орхидеи растут на земле в дождевых лесах? 5) Что ест растение Pitchet Plant(Непентес)?