Помогите пожалуйста 1.Are there any rain forest? 2.What's the weather like in the rain forest?

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Помогите пожалуйста 1.Are there any rain forest? 2.What's the weather like in the rain forest?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Есть ли в России дождевые леса? 2) Какая погода в дождевых лесах? 3) Какой высоты деревья в дождевых лесах? 4) Орхидеи растут на земле в дождевых лесах? 5) Что ест растение Pitchet Plant(Непентес)?
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