СРОЧНО помогите 4 вопрос ( в самом верху)
История
СРОЧНО помогите 4 вопрос ( в самом верху)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Латынь тогда являлась,чем-то вроде языка международного общения.На ней не говорили,но все научные и исторические трактаты писались на латыне.Пражский хотел,чтобы его труд прочитали не только его соотечественники,но и люди из других стран.
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