Слова с суффиксом ени где ударение падает на корень
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Слова с суффиксом ени где ударение падает на корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень мор-,суф.-як;безуд.-О стол-, ик;безуд.-И Бесе́д/к/а.безуд.-Е Брат/и́шк/а безуд.-А Корм/у́шк/а безуд. Сосн/о́в/ый Лед/ян/о́й Гор/и́ст/ый Моро́з/н/ый
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