Слова с суффиксом ени где ударение падает на корень

Русский язык
Слова с суффиксом ени где ударение падает на корень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень мор-,суф.-як;безуд.-О            стол-,      ик;безуд.-И             Бесе́д/к/а.безуд.-Е             Брат/и́шк/а безуд.-А              Корм/у́шк/а безуд.              Сосн/о́в/ый               Лед/ян/о́й               Гор/и́ст/ый                Моро́з/н/ый

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