По данному началу закончите сложноподчинённые предложения. 1.С одной из лесных полян я увидел , что ... 2.Я увидел высокую многоцветную грозу , которая (что делала?) ... 3.Я вспоминаю (что?) ... 4.Электрические провода реш...
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По данному началу закончите сложноподчинённые предложения. 1.С одной из лесных полян я увидел , что ... 2.Я увидел высокую многоцветную грозу , которая (что делала?) ... 3.Я вспоминаю (что?) ... 4.Электрические провода решили вести под землёй (почему?) ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.С одной из лесных полян я увидел, что птицы уже собираются улетать. 2.Я увидел высокую многоцветную грозу , которая быстро надвигалась на город. 3.Я вспоминаю, что мама просила купить к ужину огурцы. 4.Электрические провода решили вести под землёй, потому что этого требовал план строительства новой дороги.
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