Каково изображение светящейся точки и где оно образуется в плоском зеркале? a. Действительное, за зеркалом b. Действительное, перед зеркалом c. Мнимое, перед зеркалом d. Мнимое, за зеркалом

Физика

Каково изображение светящейся точки и где оно образуется в плоском зеркале? a. Действительное, за зеркалом b. Действительное, перед зеркалом c. Мнимое, перед зеркалом d. Мнимое, за зеркалом

Автор: Гость