Каково изображение светящейся точки и где оно образуется в плоском зеркале? a. Действительное, за зеркалом b. Действительное, перед зеркалом c. Мнимое, перед зеркалом d. Мнимое, за зеркалом
Физика
Каково изображение светящейся точки и где оно образуется в плоском зеркале? a. Действительное, за зеркалом b. Действительное, перед зеркалом c. Мнимое, перед зеркалом d. Мнимое, за зеркалом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И плоском зеркале изображение получается мнимым, за зеркалом. (ответ -d.)
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