5 предложений с амонимами пожалуйста помогите
Русский язык
5 предложений с амонимами пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У девушки была прекрасная коса, но сама девушка была коса . Она взялась своей ручкой за ручку двери . Я уронил ключ от дома в горный ключ (родник) . Он без устали болтал, рассказывая про свой дом, при этом он болтал ногами . Я открыл кран, чтобы попить воды, но меня отвлек работающий за окном кран на стройке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
По данному началу закончите сложноподчинённые предложения. 1.С одной из лесных полян я увидел , что ... 2.Я увидел высокую многоцветную грозу ...
Русский язык
Математика