5 предложений с амонимами пожалуйста помогите

Гость: Гость:

У девушки была прекрасная коса, но сама девушка была коса . Она взялась своей ручкой за ручку двери . Я уронил ключ от дома в горный ключ (родник) . Он без устали болтал, рассказывая про свой дом, при этом он болтал ногами . Я открыл кран, чтобы попить воды, но меня отвлек работающий за окном кран на стройке.