Большое пожелание для девочки Сони которая лежит в больнице

Литература
Большое пожелание для девочки Сони которая лежит в больнице
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Автор: Гость
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Гость:
Кхм, кхм Соня! Я желаю тебе чтобы ты велечилась и жила очень долго. Выздоравливай скорее! Счастья тебе и всего наилучшего
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