Опишите принцип взаимодействия процессора с памятью.
Информатика
Опишите принцип взаимодействия процессора с памятью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процессор взаимодействует с оперативной памятью не напрямую, а через специальный контроллер, подключенный к системной шине процессора приблизительно так же, как и остальные контроллеры периферийных устройств. Причем механизм обращения к портам ввода/вывода и к ячейкам оперативной памяти с точки зрения процессора практически идентичен. Процессор сначала выставляет на адресную шину требуемый адрес, а в следующем такте уточняет тип запроса: происходит ли обращение к памяти, портам ввода/вывода или подтверждение прерывания. В некотором смысле оперативную память можно рассматривать как совокупность регистров ввода/вывода, каждый из которых хранит некоторое значение.
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