Опишите принцип взаимодействия процессора с памятью.

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Процессор взаимодействует с оперативной памятью не напрямую, а через специальный контроллер, под­ключенный к системной шине процессора приблизительно так же, как и остальные контроллеры периферийных устройств. Причем механизм обра­щения к портам ввода/вывода и к ячейкам оперативной памяти с точки зре­ния процессора практически идентичен. Процессор сначала выставляет на адресную шину требуемый адрес, а в следующем такте уточняет тип запроса: происходит ли обращение к памяти, портам ввода/вывода или подтвержде­ние прерывания. В некотором смысле оперативную память можно рассмат­ривать как совокупность регистров ввода/вывода, каждый из которых хра­нит некоторое значение.