Кому не сложно, пожалуйста, помогите с задачкой по химии! Спасибо. Сколько граммо?? 70% раствора уксусной кислоты и воды необходимо взять для получения 500г 9% раствора этой кислоты? или эта Сколько граммов 50% раствора едк...
Химия
Кому не сложно, пожалуйста, помогите с задачкой по химии! Спасибо. Сколько граммо?? 70% раствора уксусной кислоты и воды необходимо взять для получения 500г 9% раствора этой кислоты? или эта Сколько граммов 50% раствора едкого натра надо добавить к 600г воды, чтобы получить 10% раствор данного вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 часть уксусной кислоты 70% для получения уксуса 30% концентрации, добавьте 1,5 частей воды; для получения уксуса 10% концентрации, добавьте 6 частей воды; для получения уксуса 9% концентрации, добавьте 7 частей воды; для получения уксуса 8% концентрации, добавьте 8 частей воды; для получения уксуса 7% концентрации, добавьте 9 частей воды; для получения уксуса 6% концентрации, добавьте 11 частей воды; для получения уксуса 5% концентрации, добавьте 13 частей воды; для получения уксуса 4% концентрации, добавьте 17 частей воды; для получения уксуса 3% концентрации, добавьте 22,5 частей воды.
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