Кому не сложно, пожалуйста, помогите с задачкой по химии! Спасибо. Сколько граммо?? 70% раствора уксусной кислоты и воды необходимо взять для получения 500г 9% раствора этой кислоты? или эта Сколько граммов 50% раствора едк...

Химия

Кому не сложно, пожалуйста, помогите с задачкой по химии! Спасибо. Сколько граммо?? 70% раствора уксусной кислоты и воды необходимо взять для получения 500г 9% раствора этой кислоты? или эта Сколько граммов 50% раствора едкого натра надо добавить к 600г воды, чтобы получить 10% раствор данного вещества?

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