Составить псах на казахском языке Интернет Дукендере

Қазақ тiлi
Составить псах на казахском языке Интернет Дукендере
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Гость:
на казакстанском языке-интернетке 
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