Расстояние от Земли до Луны равно 384400км.Сколько времени идет свет от передачика,у??тоновленого на Луне,до Земли? Скорость света равна 300000 км в секунду.

Математика
Расстояние от Земли до Луны равно 384400км.Сколько времени идет свет от передачика,у??тоновленого на Луне,до Земли? Скорость света равна 300000 км в секунду.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти время, нужно путь разделить на скорость: 384400 км : 300000 км/с = 1,3 с - время, за которое свет от передатчика, установленного на Луне, дойдет до Земли
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