ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 20 БАЛОВ1) Определите, какие изменения происходят с параметрами состояния идеального газа при переходе из состояния 1 в состоянии 2? Массу газа считать постоянной.

Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 20 БАЛОВ1) Определите, какие изменения происходят с параметрами состояния идеального газа при переходе из состояния 1 в состоянии 2? Массу газа считать постоянной.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)изобарный процесс P=const, v и t - увеличиваются б)изотермический процесс T=const, p-увеличивается, v-уменьшается в)изохорный процесс, V=const, t и p - увеличиваются г)изотермический процесс T=const, p-увеличивается, v-уменьшается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуста такие примеры
Ответить
Русский язык
Не за своё дело не берись. Какой падеж у слова дело? Именительный или Винительный?
Ответить
Қазақ тiлi
Составить псах на казахском языке Интернет Дукендере
Ответить
Математика
Расстояние от Земли до Луны равно 384400км.Сколько времени идет свет от передачика,у??тоновленого на Луне,до Земли? Скорость света равна 300000 км ...
Ответить
История
Как изменились взаимоотношения монархов и высших сословий в процессе централиза??ии?
Ответить