ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 20 БАЛОВ1) Определите, какие изменения происходят с параметрами состояния идеального газа при переходе из состояния 1 в состоянии 2? Массу газа считать постоянной.

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 20 БАЛОВ1) Определите, какие изменения происходят с параметрами состояния идеального газа при переходе из состояния 1 в состоянии 2? Массу газа считать постоянной.

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