ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 20 БАЛОВ1) Определите, какие изменения происходят с параметрами состояния идеального газа при переходе из состояния 1 в состоянии 2? Массу газа считать постоянной.
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 20 БАЛОВ1) Определите, какие изменения происходят с параметрами состояния идеального газа при переходе из состояния 1 в состоянии 2? Массу газа считать постоянной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)изобарный процесс P=const, v и t - увеличиваются б)изотермический процесс T=const, p-увеличивается, v-уменьшается в)изохорный процесс, V=const, t и p - увеличиваются г)изотермический процесс T=const, p-увеличивается, v-уменьшается
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