Какие слова можно отнести к многозначным , а какие омонимам

Русский язык
Какие слова можно отнести к многозначным , а какие омонимам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многозначные слова — слова, у которых есть два и более лексических значения.Обычно все значения многозначного слова связаны между собой по сходству или по смежности. Например, шляпка гриба или гвоздя называется так, потому что она похожа на шляпку — головной убор. А гардеробом называется не только шкаф для одежды (в комнате стоит старинный гардероб), но и помещение для хранения одежды (сдать пальто в гардероб), а также сама одежда (обновить гардероб) — в данном случае значения слова связаны по смежности.Омонимы это слова одинаковые по написанию и разные по значению.Например слово коса,есть коса девочки,или коса которой косят траву,а есть коса берега моря.
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