Перечислите 5 внутриматериковых стран,5 островных стран,5 полуостровных стран и 5 стран государства-архипелаги.Пожалуйста!
География
Перечислите 5 внутриматериковых стран,5 островных стран,5 полуостровных стран и 5 стран государства-архипелаги.Пожалуйста!
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Гость:
Исландия, Ирландия, Шри-Ланка, Мадагаскар, Кипр. Малайзия, Индия, Саудовская Аравия, Норвегия, Италия. Великобритания, Индонезия, Мальта, Япония, Филиппины. прости сколько вспомнила
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