Помогите номер 338....
Русский язык
Помогите номер 338....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разноцветные огни в темноте вспыхнули , замигали , завертелись , поднялись вверх колосьями , снапами , фонтанами , посыпались дождём, звёздами , потом гасли и снова вспыхивали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два велосипедиста выехали из двух пунктов назначения друг другу. Когда первый проехал 1 километров 182 метров. второй проехал 820 метров на какое р...
Английский язык
Помогите по английскому, умаляю Complete the sentences with the correct from of the verb in brackets 1 Mary wants .........(stady) music when s...
Обществознание