До полудня мотоцикл проехал 180 км, что в 4 раза больше чем ему осталось проехать. Ка??ое расстояние должен был проехать мотоциклист?

Математика

До полудня мотоцикл проехал 180 км, что в 4 раза больше чем ему осталось проехать. Ка??ое расстояние должен был проехать мотоциклист?

Автор: Гость