До полудня мотоцикл проехал 180 км, что в 4 раза больше чем ему осталось проехать. Ка??ое расстояние должен был проехать мотоциклист?

Математика
До полудня мотоцикл проехал 180 км, что в 4 раза больше чем ему осталось проехать. Ка??ое расстояние должен был проехать мотоциклист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180км делим на 4=45км (осталось) 180км +45=225км(должен  проехать)
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