Тело паукообразных животных состоит из а)головы и хвоста б) головы , груди и брюшка в)головы, туловища и хвоста г) головогруди и брюшка
Биология
Тело паукообразных животных состоит из а)головы и хвоста б) головы , груди и брюшка в)головы, туловища и хвоста г) головогруди и брюшка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) головогруди и брюшка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До полудня мотоцикл проехал 180 км, что в 4 раза больше чем ему осталось проехать. Ка??ое расстояние должен был проехать мотоциклист?
Литература
Ы привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сл...
Алгебра
Английский язык
What are your favorite animals? помогите в этих строках нужно написать та м где голубь ну где фон зелёный все ьам нужно заполнить
Русский язык